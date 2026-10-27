उज्जैन में चलती कार में गैंगरेप, निजी अंग में पाइप डालने का आरोप, मेडिकल जांच में चोट की पुष्टि नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद इंदौर की 20 वर्षीय युवती को उज्जैन बुलाकर उससे चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती ने वीडियो जारी करके पांच युवकों पर वारदात में शामिल होने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने उसकी लिखित शिकायत के आधार पर दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

युवती का आरोप है कि आरोपितों ने मारपीट करते हुए उसके निजी अंग में प्लास्टिक का पाइप भी डाल दिया और इंदौर में छोड़कर चले गए। होटल के पास कार में बैठाया, फिर सवार हुए तीन अन्य युवक युवती के अनुसार, कुछ महीने पहले इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती उज्जैन के जयसिंहपुरा निवासी चक्रेश जैन से हुई थी। सोमवार को चक्रेश के बुलाने पर वह बस से शाम साढ़े सात बजे उज्जैन पहुंची। मेघदूत होटल के पास चक्रेश अपने साथी के साथ कार में मिला। युवती का आरोप है कि दोनों उसे कार में घुमाते रहे। बाद में तीन अन्य युवक भी कार में सवार हो गए।