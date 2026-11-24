नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सिंहस्थ-2028 के लिए शहर में सड़कों के चौड़ीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी है, लेकिन कंठाल से गोपाल मंदिर मार्ग पर खड़े हनुमान की मूर्ति का विस्थापन प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। मूर्ति को बिना नुकसान सुरक्षित स्थानांतरित करने के लिए अब तक इंदौर, भोपाल और दिल्ली की तीन तकनीकी विशेषज्ञ टीमों से जांच कराई जा चुकी है।

इसके बावजूद विस्थापन तय नहीं हो पाया है। अब प्रशासन को विशेषज्ञों की रिपोर्ट और अंतिम तकनीकी फैसले का इंतजार है। मंदिर का मुख्य ढांचा चार सितंबर को हटाया जा चुका है, लेकिन करीब आठ फीट ऊंची मूर्ति अब भी अपने मूल स्थान पर है।