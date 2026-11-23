नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती और चांदी द्वार से दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से ठगी के मामले में उज्जैन पुलिस ने सोमवार को रतलाम से दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, रतलाम के अंजनी धाम कॉलोनी निवासी आरोपी स्वराज पंवार (35) ने 12 लोगों से 1,500-1,500 रुपये भस्म आरती एवं चार श्रद्धालुओं से 20 हजार रुपये लेकर चांदी द्वार से दर्शन करवाने की बात स्वीकारी है। कोर्ट ने उसे बुधवार तक पुलिस रिमांड पर सौंपा है।

इंस्टाग्राम रील के जरिए श्रद्धालुओं को फंसाने का था नेटवर्क दरअसल, इसी मामले में पुलिस ने रविवार को गाजियाबाद के कोचिंग संचालक निशांत शर्मा (22) को गिरफ्तार किया था। निशांत ने बताया कि तीन माह पहले उज्जैन में उसकी मुलाकात स्वराज पंवार से हुई थी। उसने कमीशन का लालच देकर इंस्टाग्राम पर भस्म आरती दर्शन की रील डलवाई।