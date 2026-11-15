महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से बदसलूकी! बाउंसर्स पर भड़के विधायक मालवीय, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शनार्थियों के साथ मारपीट और बाउंसर्स के रवैये को लेकर अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। दिल्ली के चार श्रद्धालुओं से हुई बदसलूकी के बाद भाजपा नेता ही अपनी सरकार में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।

पहले भाजपा पार्षद शिवेंद्र तिवारी ने गार्ड्स की गुंडागर्दी पर नाराजगी जताई थी, और अब आलोट से भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने भी सोशल मीडिया पर मंदिर समिति को जमकर कोसा है। बाउंसर्स के हवाले हुआ महाकाल मंदिर विधायक मालवीय ने तीखे लहजे में कहा कि ऐसा लग रहा है मानो महाकाल मंदिर अब बाउंसर्स और गुंडों के हवाले कर दिया गया है। इन गार्ड्स को श्रद्धालुओं की आस्था और भाव से कोई मतलब नहीं है।

उन्होंने इस बात पर भी गहरा दुख जताया कि मारपीट का शिकार हुए श्रद्धालुओं पर ही एफआईआर दर्ज करा दी गई। मालवीय के मुताबिक, पिछले एक साल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां दर्शनार्थियों का अपमान हुआ और उलटा उन्हीं पर कार्रवाई की गई।