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महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से बदसलूकी! बाउंसर्स पर भड़के विधायक मालवीय, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से मारपीट और उन पर एफआईआर होने पर विवाद गरमा गया है। भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने इसे बाउंसर्स की गुंडागर्दी बताते हुए मंदिर प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Sun, 15 Nov 2026 12:23:51 PM (IST)Updated Date: Sun, 15 Nov 2026 12:23:51 PM (IST)
महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से बदसलूकी! बाउंसर्स पर भड़के विधायक मालवीय, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से बदसलूकी! (फाइल फोटो)

HighLights

  1. महाकाल मंदिर में बाउंसर्स द्वारा श्रद्धालुओं से मारपीट का आरोप।
  2. विवाद के बाद उलटा चार श्रद्धालुओं पर ही एफआईआर दर्ज।
  3. भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने बाउंसर्स को गुंडा करार दिया।

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शनार्थियों के साथ मारपीट और बाउंसर्स के रवैये को लेकर अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। दिल्ली के चार श्रद्धालुओं से हुई बदसलूकी के बाद भाजपा नेता ही अपनी सरकार में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।

पहले भाजपा पार्षद शिवेंद्र तिवारी ने गार्ड्स की गुंडागर्दी पर नाराजगी जताई थी, और अब आलोट से भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने भी सोशल मीडिया पर मंदिर समिति को जमकर कोसा है।

बाउंसर्स के हवाले हुआ महाकाल मंदिर

  • विधायक मालवीय ने तीखे लहजे में कहा कि ऐसा लग रहा है मानो महाकाल मंदिर अब बाउंसर्स और गुंडों के हवाले कर दिया गया है। इन गार्ड्स को श्रद्धालुओं की आस्था और भाव से कोई मतलब नहीं है।

  • उन्होंने इस बात पर भी गहरा दुख जताया कि मारपीट का शिकार हुए श्रद्धालुओं पर ही एफआईआर दर्ज करा दी गई। मालवीय के मुताबिक, पिछले एक साल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां दर्शनार्थियों का अपमान हुआ और उलटा उन्हीं पर कार्रवाई की गई।


क्या था पूरा मामला, कैसे हुई मारपीट

यह पूरा विवाद मंगलवार सुबह भस्म आरती के दौरान हुआ। मंदिर समिति की सिक्योरिटी कंपनी के एएसओ पवन शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी कि त्रिवेणी द्वार के पास कुछ श्रद्धालुओं ने बैरिकेड तोड़कर लाइन से बाहर जाने की कोशिश की। इसी बात पर दिल्ली से आए जतिन, अनुज, अमर और सत्यम नाम के श्रद्धालुओं की गार्ड्स से झड़प हो गई। इसके बाद मंदिर प्रशासन ने चारों पर केस दर्ज करवा दिया, जिससे सुरक्षा गार्ड्स की कार्यशैली सवालो के घेरे में आ गई।

संतों का अपमान, काल भैरव मंदिर में भी अव्यवस्था

विधायक मालवीय ने सिर्फ इसी घटना का जिक्र नहीं किया, बल्कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज के साथ हुए दुर्व्यवहार की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले महाराज जी के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी। उन्होंने काल भैरव मंदिर में फैली अव्यवस्थाओं की तरफ भी इशारा किया और कहा कि उज्जैन के सभी नेताओं और पुजारियों को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

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मुख्यमंत्री के शहर में छवि हो रही खराब

विधायक से पहले भाजपा पार्षद शिवेंद्र तिवारी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। उन्होंने साफ कहा था कि महाकाल मंदिर में गार्ड्स के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे किसी की परवाह नहीं करते। उन्होंने याद दिलाया कि उज्जैन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अपना शहर है। ऐसे में रोज हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ऐसी घटनाओं से न केवल मंदिर की, बल्कि शहर और प्रशासन की भी छवि खराब हो रही है।

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