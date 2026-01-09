मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 02:16:56 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 02:20:41 PM (IST)
    उज्जैन के महिदपुर में पागल कुत्ते ने एक ही दिन में 40 लोगों को काटा
    अस्पताल में उपचार के लिए आए डॉग बाइट के शिकार लोग।

    HighLights

    1. घोड़ा पछाड़, मोती बाजार के आसपास के लोग कुत्ते के काटने के ज्यादा शिकार हुए
    2. सुबह से रात तक करीब 40 लोग कुत्ते के काटने से अस्पताल उपचार के लिए पहुंचे
    3. घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका की टीम अलर्ट हो गई और उसे पकड़ लिया

    नईदुनिया न्यूज, महिदपुर। उज्जैन जिले के महिदपुर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को एक पागल कुत्ते ने नगर के विभिन्न इलाकों में आतंक मचाते हुए करीब 40 लोगों को काट लिया। घायलों को स्वजन एवं स्थानीय नागरिकों की मदद से तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार टेंशन चौराहा, कीर्तनिया बाखल एवं आसपास के मोहल्लों में उक्त कुत्ते ने एक के बाद एक राहगीरों पर हमला किया। घोड़ा पछाड़, मोती बाजार के आसपास के लोग कुत्ते के काटने के ज्यादा शिकार हुए। सुबह से रात तक करीब 40 लोग अस्पताल उपचार के लिए पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका की टीम अलर्ट हो गई। स्वच्छता निरीक्षक उमेश दावरे के नेतृत्व में टीम ने रात में कुत्ते को पकड़ लिया।


    दिसंबर में 230 से ज्यादा मामले सामने आए

    उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व जूनी कोर्ट क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों में भी एक पागल कु्ते द्वारा 6 से अधिक लोगों को काटे जाने की घटना सामने आ चुकी है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार पिछले सात दिनों में लगभग 80 लोग डाग बाइट के उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, जबकि दिसंबर माह से अब तक नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से 230 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।

    झुंड में घूम रहे श्वान, बच्चों व बुजुर्गों पर कर रहे हमला

    आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से नगरवासी भय के साए में जीवन-यापन करने को मजबूर हैं। छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और राहगीर सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कई मोहल्लों में कुत्तों के झुंड खुलेआम घूमते देखे जा रहे हैं, जिससे आए दिन काटने की घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सुबह-शाम बच्चों का स्कूल आना-जाना, महिलाओं का बाहर निकलना और बुजुर्गों का टहलना जोखिमपूर्ण हो गया है। नागरिकों ने नगर पालिका एवं संबंधित विभागों से आवारा कुत्तों की समस्या पर शीघ्र ठोस कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि आमजन को भय से राहत मिल सके।

    नगर पालिका सीएमओ राजा यादव का कहना है कि नगर में पागल श्वान द्वारा लोगों को काटने की जानकारी मिलने पर टीम को तत्काल भेजा गया। काफी मशक्कत के बाद उसे रात में पकड़ लिया। इस दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं अन्य श्वानों पर निगाह रखने के निर्देश टीम को दिए हैं। महिदपुर मेडिकल ऑफिसर डॉ. एमएस रामपुरे के अनुसार नगरीय क्षेत्र के करीब 40 लोग डॉग बाइट का शिकार हुए. जिनका अस्पताल में उपचार किया।

