उज्जैन में लगेगा 255 करोड़ का मेगा डेयरी प्लांट, 3 अक्टूबर को अमित शाह भोपाल से करेंगे डिजिटल भूमिपूजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : मध्यप्रदेश को 2028 तक देश का मिल्क कैपिटल बनाने के लक्ष्य के बीच उज्जैन में डेयरी सेक्टर के विस्तार की बड़ी आधारशिला रखी जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को भोपाल से उज्जैन के 255 करोड़ रुपये के अत्याधुनिक डेयरी प्लांट का डिजिटल भूमि-पूजन करेंगे।

प्लांट की शुरुआत रोज तीन लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण से होगी और भविष्य में इसकी क्षमता बढ़ाकर पांच लाख लीटर प्रतिदिन की जा सकेगी। इससे उज्जैन सहित आसपास के जिलों में दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन को नया आधार मिलेगा।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ द्वारा स्थापित किए जा रहे इस प्लांट की कुल लागत 255 करोड़ रुपये है। इसमें 170 करोड़ रुपये राज्य शासन अनुदान के रूप में देगा, जबकि 85 करोड़ रुपये दुग्ध संघ ऋण के माध्यम से जुटाएगा। परियोजना को दो वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि प्लांट को भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस तरह विकसित किया जाएगा कि इसकी क्षमता तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख लीटर प्रतिदिन की जा सके। पैक्ड दूध से घी तक होगा उत्पादन नए प्लांट में केवल दूध की प्रोसेसिंग नहीं होगी, बल्कि कई तरह के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसमें रोज 1.50 लाख लीटर पैक्ड मिल्क, 25 हजार लीटर दही और 10 हजार लीटर लस्सी-छाछ उत्पादन की क्षमता होगी। इसके अलावा प्रतिदिन 10 मीट्रिक टन क्षमता का घी प्लांट भी स्थापित किया जाएगा।