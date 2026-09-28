उज्जैन में जल्द दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन... मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की घोषणा, इंदौर-पीथमपुर से जुड़ेगा रूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन में जल्द मेट्रो ट्रेन आएगी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने रविवार को महाकाल महालोक में आयोजित विकास कार्यों के भूमिपूजन-लोकार्पण समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि उज्जैन को शीघ्र ही मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री के इस बयान से उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर मेट्रो परियोजना को लेकर चल रही प्रक्रिया को नई दिशा मिली है।

पहले चरण में श्री महाकालेश्वर मंदिर/नानाखेड़ा क्षेत्र से इंदौर के लवकुश चौराहा-सुपर कॉरिडोर तक करीब 45 किलोमीटर का कॉरिडोर प्रस्तावित है। शुरुआती डीपीआर में 11 स्टेशन प्रस्तावित किए गए थे। अंतिम मंजूरी से पहले रूट, स्टेशन और अलाइनमेंट में बदलाव हो सकते हैं। उज्जैन शहर में कुछ हिस्से को भूमिगत करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।