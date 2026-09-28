उज्जैन में जल्द दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन... मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की घोषणा, इंदौर-पीथमपुर से जुड़ेगा रूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन में जल्द मेट्रो ट्रेन आएगी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने रविवार को महाकाल महालोक में आयोजित विकास कार्यों के भूमिपूजन-लोकार्पण समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि उज्जैन को शीघ्र ही मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री के इस बयान से उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर मेट्रो परियोजना को लेकर चल रही प्रक्रिया को नई दिशा मिली है।
पहले चरण में श्री महाकालेश्वर मंदिर/नानाखेड़ा क्षेत्र से इंदौर के लवकुश चौराहा-सुपर कॉरिडोर तक करीब 45 किलोमीटर का कॉरिडोर प्रस्तावित है। शुरुआती डीपीआर में 11 स्टेशन प्रस्तावित किए गए थे। अंतिम मंजूरी से पहले रूट, स्टेशन और अलाइनमेंट में बदलाव हो सकते हैं। उज्जैन शहर में कुछ हिस्से को भूमिगत करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।
मेट्रो परियोजना की शुरुआती लागत करीब 10 हजार करोड़ रुपये थी। पीथमपुर को नेटवर्क में शामिल करने के बाद संशोधित डीपीआर में प्रस्तावित लागत करीब 25 हजार करोड़ रुपये हो गई है। पीथमपुर तक विस्तार से उज्जैन के धार्मिक पर्यटन, इंदौर के शहरी क्षेत्र और पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र को एक नेटवर्क से जोड़ने की योजना है।
सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष जोर है। मुख्यमंत्री ने रविवार को ही लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे 14.42 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग, शिप्रा नदी पर अतिरिक्त पुल और टू-लेन आरओबी का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
मेट्रो परियोजना में अभी कैबिनेट मंजूरी के बाद फंडिंग, टेंडर, जमीन, निर्माण और ट्रायल की प्रक्रियाएं बाकी हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने मेट्रो मिलने की घोषणा तो की है, लेकिन यात्री सेवा शुरू होने की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने इसी कार्यक्रम में उज्जैन को 172.87 करोड़ रुपये के 15 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 153.31 करोड़ रुपये के 12 कार्यों का भूमिपूजन और 19.56 करोड़ रुपये के तीन कार्यों का लोकार्पण शामिल है।
भूमिपूजन वाले प्रमुख कार्यों में गौशाला मार्ग से शिप्रा विहार मार्ग निर्माण, महाकाल लोक क्षेत्र में पार्किंग, महाकाल मंदिर परिसर का विकास, शिप्रा नदी के घाटों का जीर्णोद्धार, महाकाल मंदिर के पीछे लैंडस्केपिंग, चिंतामण जवासिया में पुलिस आवास, उन्हेल में थाना भवन और 45 नगरीय वनों का विकास शामिल है।
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लोकार्पित कार्यों में नीलगंगा और उन्हेल में पुलिस आवास एवं थाना भवन तथा बड़नगर में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवंतिका प्राचीन काल से ही गौरवशाली और वैभवशाली नगरी रही है। उज्जैन के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए नागरिक भी स्वेच्छा से योगदान दे रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य किए जाने की बात कही।