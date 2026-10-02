उज्जैन में महंगा हुआ दूध, दाम में चार रुपये की बढ़ोतरी, 66 रुपये लीटर मिलेगा, किसान से खरीदी भाव भी बढ़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : शहर में शनिवार से उपभोक्ताओं को दूध 66 रुपये लीटर मिलेगा। अब तक दूध 62 रुपये लीटर की दर से बिक रहा था। रिटेल दूध विक्रेता संघ ने शुक्रवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से दूध के विक्रय भाव में चार रुपये प्रति लीटर की वृद्धि का निर्णय लिया।

रिटेल दूध विक्रेता संघ के अध्यक्ष मोहन वासवानी ने बताया कि दूध की बढ़ती लागत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही किसानों से दूध खरीदी के भाव में भी 50 पैसे प्रति फैट की बढ़ोतरी की गई है। अब किसानों से दूध 9.70 रुपये प्रति फैट की दर से खरीदा जाएगा।