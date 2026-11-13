उज्जैन में पड़ोसी से मामूली विवाद के तीन दिन बाद घर में घुसकर हमला, हथौड़े और डंडों से की तोड़फोड़

नईदुनिया न्यूज, नागदा जंक्शन। बेटी के जन्मदिन को लेकर पड़ोसी से हुए मामूली विवाद के तीन दिन बाद आरोपितों ने सांवेर और उज्जैन से रिश्तेदारों व साथियों को बुलाकर महिला के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान महिला और उसकी मासूम बेटी के साथ मारपीट भी की गई। घटना से मोहल्ले में दहशत का माहौल बन गया।

पुलिस ने पांच आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। दो आरोपितों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार बीसीआई क्लब के पास अशोक कॉलोनी निवासी सरिता पत्नी ताराचंद सैर (45) की बेटी के जन्मदिन पर 9 नवंबर को पड़ोसी विजय जिनवाल से विवाद हुआ था।