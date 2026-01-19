मेरी खबरें
    उज्जैन में बदमाशों ने जलाई कारोबारी की 11 लाख रुपये की कार, एक ने आग लगाई, दूसरा वीडियो बनाता रहा

    By Suryanarayan MishraEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 01:14:33 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 01:20:22 PM (IST)
    उज्जैन में बदमाशों द्वारा आग लगाने से जलकर खाक हुई कारोबारी की कार।

    1. कारोबारी और उनके आस-पास रहने वाले परिवार घटना के बाद से दहशत में
    2. गुरुवार के दिन भी कारोबारी की दूसरी कार के कांच फोड़ गए थे बदमाश
    3. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन शहर के भार्गव नगर में देर रात ढ़ाई बजे के करीब बाइक सवार दो बदमाशों ने कारोबारी नरेश धनवानी की कार में आग लगा दी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक बदमाश बाइक से उतरकर कार के ऊपर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाता है, वहीं बाइक पर बैठा दूसरा बदमाश इस घटना का वीडियो बनाता रहा। इसके बाद वो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। घटना में कारोबारी की करीब 11 लाख रुपये कीमत की कार हुंडई वर्ना पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

    जानकारी के मुताबिक कारोबारी धनवानी की कार (एमपी 13 पी 1313) उनके घर के बाहर खड़ी थी। रविवार-सोमवार दरमियानी रात वहां बाइक सवार दो बदमाश पहुंचते हैं और कार में आग लगाकर फरार हो जाते हैं। घटना के बाद कारोबारी के परिवार के लोग बाहर निकले और उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन इस दौरान वह पूरी तरह से जल चुकी थी।


    कारोबारी के अनुसार इसके पहले भी उनके यहां कार पर हमले की घटना हो चुकी है, कुछ दिन पहले गुरुवार को किसी ने उनकी दूसरी कार एमजी हेक्टर का कांच फोड़ दिया था। धनवानी ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में भी दर्ज कराई थी और अब यह आग लगाने की घटना हो गई। घटना के बाद कारोबारी और उनके आस-पास रहने वाले परिवार दहशत में है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।

