महाकाल मंदिर में रील बनाना इंदौर MLA के बेटे को पड़ा महंगा... एक साल तक प्रोटोकाल दर्शन पर रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में नियमों का पालन नहीं करना इंदौर विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र को महंगा पड़ गया है। मंदिर प्रशासन ने रुद्राक्ष शुक्ला को मिलने वाली प्रोटोकॉल सुविधा पर रोक लगा दी है। अब आने वाले एक साल रुद्राक्ष को वीआईपी गेट से प्रवेश नहीं मिलेगा। उसे सामान्य दर्शनार्थियों की तरह मंदिर आना होगा।

बता दें बीते दिनों मंदिर में प्रवेश और दर्शन के दौरान रुद्राक्ष शुक्ला ने अपने रसूख का उपयोग करते हुए न सिर्फ रील बनवाई थी, बल्कि उसे इंटरनेट माध्यमों पर बहुप्रसारित भी कर दिया था। मंदिर प्रशासन ने शुक्ला के इस कृत्य को गंभीरता से संज्ञान में लिया और नियम विरुद्ध मानते हुए उन पर कार्रवाई की है। घटना के लिए दोषी तीन सुरक्षाकर्मियों को शुक्रवार को ही निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा एजेंसी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।