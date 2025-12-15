भाजपा विधायक के बेटे और 551 जोड़ों का एक ही पंडाल में हुआ विवाह, चार दुल्हनों को हेलीकाप्टर से कराया भ्रमण

नईदुनिया प्रतिनिधि, आगर मालवा: शहर के कृषि उपज मंडी प्रांगण में रविवार को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ। इसमें भाजपा के आगर विधायक मधु गहलोत के बेटे मोहित के अलावा 551 कन्याओं का भी विवाह हुआ। चार कन्याओं को हेलीकाप्टर से भ्रमण कराया गया। इसमें एक दिव्यांग कन्या को विधायक व अन्य लोग गोद में उठाकर हेलीकाप्टर तक लेकर पहुंचे।

यह कार्यक्रम सामाजिक समरसता का केंद्र बना। वर-वधू को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट ने वर्चुअल जुड़कर शुभकामनाएं दीं। वैदिक परंपरा अनुसार विवाह संस्कार संपन्न कराए गए। कन्याओं को गृहस्थी का सामान उपहार स्वरूप प्रदान किया गया।