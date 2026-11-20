नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सिंहस्थ-2028 के समय एक साथ लाखों लोगों की कॉल, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को संभालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इससे निपटने के लिए अभी से दूरसंचार कंपनियों और प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मेला क्षेत्र में 12 नए मोबाइल टावर लगाने और जरूरत के अनुसार 122 मोबाइल टावर ऑन व्हील्स (सीओडब्ल्यू) तैनात करने की प्रक्रिया शुरू की है।

रेलवे स्टेशन और प्रमुख स्थानों पर भी अतिरिक्त नेटवर्क व्यवस्था रहेगी। नई और चौड़ी हो रही सड़कों के डिवाइडर में ऑप्टिकल फाइबर की डक्ट बिछाई जा रही है, ताकि सिंहस्थ में नेटवर्क पर दबाव कम किया जा सके। 2016 में थी 2जी-3जी की व्यवस्था, अब मिलेगी 4जी-5जी सेवा मालूम हो कि मेला क्षेत्र में भीड़ बढ़ते ही नेटवर्क जाम होने, कॉल ड्रॉप होने और इंटरनेट की रफ्तार घटने की आशंका रहती है। वर्ष 2016 के सिंहस्थ में 2जी-3जी नेटवर्क के सहारे संचार व्यवस्था संचालित हुई थी। इस बार 2028 में श्रद्धालुओं को 4जी-5जी सेवाएं उपलब्ध होंगी। सिंहस्थ-2028 की संचार व्यवस्था को लेकर संभागायुक्त आशीष सिंह ने बुधवार को बीएसएनएल, रिलायंस जियो, एयरटेल और इंडस टावर कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की।

इसमें मोबाइल नेटवर्क की क्षमता, उपकरण लगाने के स्थान और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने की तैयारियों की समीक्षा की गई। संभागायुक्त ने कहा कि सिंहस्थ के दौरान मोबाइल सेवाओं में नेटवर्क कंजेशन यानी एक साथ अधिक उपयोगकर्ताओं के कारण नेटवर्क जाम होने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के अनुसार कंपनियां अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने की योजना तैयार करें। रेलवे स्टेशन पर भी लगेंगे दो अस्थायी स्टेशन रेलवे स्टेशन पर दो सेल ऑन व्हील लगाने की योजना बनाई जा रही है। ये मौजूदा स्थायी नेटवर्क व्यवस्था के अतिरिक्त होंगे। आसपास विकसित होने वाले फ्लैग स्टेशनों पर भी इसी तरह की व्यवस्था की जाएगी। इससे ट्रेन से आने वाले श्रद्धालुओं को स्टेशन परिसर और आसपास बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी मिल सकेगी। संभागायुक्त ने नगर निगम और विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देश दिए कि टेलीकॉम कंपनियों को बिजली के खंभों और पानी की टंकियों जैसे स्थायी स्ट्रक्चर पर उपकरण लगाने की अनुमति तत्काल जारी की जाए।