सुहागरात के दिन जेवर लेकर भागी लुटेरी दुल्हन, 1.40 लाख रुपये देकर दुल्हे ने की थी शादी

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। शादी के नाम पर 1.40 लाख रुपये लेकर एक युवती ने नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के पिपलोदा खुर्द में रहने वाले युवक से शादी की थी। विवाह के दूसरे दिन ही युवती आभूषण लेकर भाग निकली। मामले में युवक ने पुलिस को शिकायत की है।

पुलिस ने बताया कि जितेंद्र पुत्र किशनलाल निवासी ग्राम पिपलोदा खुर्द का विवाह नहीं हो रहा था। वह शादी के लिए युवती की तलाश कर रहा था। इस बीच वह नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले राजू खान नामक युवक से मिला था। राजू ने राजस्थान के झालावाड़ के पाटन निवासी युवती से 1.40 लाख रुपये देकर शादी तय करवाई थी। युवती का नाम मानवी बताया गया था।