नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। नया आविष्कार करने के लिए अब तक अच्छे आइडिया के साथ करोड़ों की मशीनें और महंगी लैब भी जरूरी थी। उज्जैन में 237 करोड़ रुपये से बनने वाला डीप टेक पार्क इस मजबूरी को खत्म करने की तैयारी है। यहां युवा पूरा लैब सेटअप खरीदे बिना अपने आइडिया को मशीन, मॉडल और उत्पाद में बदल सकेंगे। यानी आइडिया की परीक्षा होगी और उसमें दम हुआ तो वह उत्पाद का रूप लेगा।

विक्रम उद्योगपुरी के द्वितीय चरण में 100 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस पार्क का नाम 'वराहमिहिर पार्क' होगा। यह प्रदेश का पहला डीप टेक पार्क होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब निर्माण और सुविधाएं विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।