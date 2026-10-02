Navratri 2026: उज्जैन में रेड कारपेट पर चलकर माता हरसिद्धि के दर्शन करने पहुंचेंगे भक्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। शक्तिपीठ हरसिद्धि माता मंदिर में शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारी जारी है। इस बार भक्त रेड कारपेट पर चलकर माता हरसिद्धि के दर्शन करने पहुंचेंगे। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए नया प्रवेश द्वार बनवाया है। परिसर में धूप, बारिश से बचाव के लिए विशाल शेड का निर्माण किया गया है। जूता स्टैंड, शीतल पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा के भी स्थाई इंतजाम किए गए हैं।

मंदिर प्रबंधक इंद्रेश लोधी ने बताया शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर में शारदीय नवरात्र को लेकर जोरदार तैयारी जारी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिहाज से इस बार का पर्व विशेष रहने वाला है। पहली बार दर्शनार्थियों के प्रवेश व निर्गम के लिए विशेष मार्ग का निर्माण किया गया है। परिसर में विशाल स्थायी शेड बनकर तैयार है।