उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ी, दो दिन में ढाई लाख श्रद्धालु पहुंचे

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में दीपावली के बाद दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ गई है। मंदिर प्रशासन के अनुसार गुरुवार को डेढ़ लाख से अधिक भक्तों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। दो दिनों में ढाई लाख श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। आने वाले दिनों में शनिवार, रविवार व कार्तिक शुक्ल पक्ष का सोमवार होने से दर्शनार्थियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी का अनुमान है।

महाकाल मंदिर में बीते एक माह से दर्शनार्थियों की संख्या कम हुई थी। प्रतिदिन 40 से 50 हजार भक्त मंदिर पहुंच रहे थे लेकिन बुधवार से एकाएक दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने लगी है। बीते दो दिनों में ढाई लाख से अधिक भक्तों ने भगवान महाकाल के दर्शन कर लिए हैं। होटल व यात्रीगृहों में कमरों की जोरदार बुकिंग चल रही है। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास तथा इंदौर रोड क्षेत्र के रेस्टोरेंट भी फुल चल रहे हैं। कई रेस्टोरेंट संचालकों ने फोन पर बुकिंग लेना बंद कर दिया है। महाकालेश्वर यात्री गृह व हरसिद्धि धर्मशाला में भी कमरों की बुकिंग जारी है।