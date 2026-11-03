उज्जैन के आदिवासी कन्या छात्रावास में आता है बाहरी व्यक्ति, कलेक्टर से छात्राओं ने की शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : आदिवासी कन्या महाविद्यालयीन छात्रावास में बाहरी व्यक्ति की लगातार आवाजाही, अनधिकृत प्रवेश और कथित अभद्रता से परेशान लगभग 50 छात्राएं सोमवार को दोपहर 3 बजे सामूहिक रूप से शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं। छात्राओं ने एक बाहरी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

छात्राओं ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन सौंपा। बताया कि सोनू कुशवाहा नामक व्यक्ति, जिसका छात्रावास की व्यवस्थाओं से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है, वह लगातार परिसर में दखल दे रहा है। आरोप है कि वह थार, स्कूटर और अन्य बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों से हर दूसरे-तीसरे दिन छात्रावास परिसर में आता है।