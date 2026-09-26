उज्जैन में खजूर वाली मस्जिद से गणेश चौक तक मार्ग चौड़ा करने के लिए खुद मकान तोड़ने लगे लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : खजूर वाली मस्जिद से गणेश चौक तक 730 मीटर लंबे मार्ग को 15 मीटर चौड़ा करने के लिए 272 भवनों के बड़े हिस्से तोड़े जाएंगे। चौड़ीकरण की कार्रवाई शनिवार से शुरू हो गई। खास बात यह है कि दो भवन मालिकों ने अपने मकानों के चिह्नित हिस्से खुद हटाने शुरू कर दिए हैं।

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत इस मार्ग के चौड़ीकरण और विकास पर 9.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़क चौड़ी होने से पुराने शहर के इस व्यस्त मार्ग पर आवागमन सुगम होने के साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।