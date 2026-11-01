तिथियों के घट-बढ़ के बीच तैयारी : पांच दिनों तक दीपोत्सव से दमकेगा राजा महाकाल का आंगन

राजेश वर्मा, नईदुनिया, उज्जैन : ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में इस बार दीपावली का वैभव अनूठा होगा। राजाधिराज का आंगन दीपों की आभा से दमकेगा, फुलझड़ियों की झिलमिलाहट में उत्सव के रंग बिखरेंगे। तिथियों की घट-बढ़ से पांच दिवसीय दीपपर्व की परंपरा में भी नया रंग दिखाई देगा। 6 नवंबर को धनतेरस, 8 को दीपावली तथा 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी। प्रत्येक उत्सव के बीच एक दिन का अंतर रहेगा। दीपोत्सव की रौनक पांच दिन बनी रहेगी महाकाल मंदिर में पूजा-अर्चना और उत्सवों के लिए ग्वालियर के पंचांग को प्रधानता दी जाती है। इस बार पंचांगीय गणना में तिथियों की घट-बढ़ से धनत्रयोदशी से गोवर्धन पूजा तक एक दिन उत्सव, अगले दिन विराम की स्थिति बनेगी। हालांकि दीपोत्सव की रौनक पांच दिन बनी रहेगी। परंपरा अनुसार पुजारी पांच दिन भगवान महाकाल की फुलझड़ियों से आरती करेंगे। मंदिर दीपों, पुष्पों और विद्युत रोशनी से जगमगाएगा। परिसर में आकर्षक रंगोली सजाई जाएगी।

जानिए, कब-कब क्या होगा 6 नवंबर, धनत्रयोदशी : महाकाल को अर्पित होंगे चांदी के सिक्के धनतेरस पर पुरोहित समिति देश, प्रदेश और नगर की सुख-समृद्धि के लिए भगवान महाकाल की विशेष पूजा-अर्चना करेगी। भगवान को चांदी के सिक्के अर्पित किए जाएंगे। समिति अध्यक्ष पं. लोकेंद्र व्यास के अनुसार ग्वालियर के पंचांग में धनत्रयोदशी की पूजा 6 नवंबर को है, इसलिए इसी दिन महापूजा होगी। हालांकि मंदिर के कैलेंडर में 6 नवंबर को कार्तिक कृष्ण द्वादशी तिथि बताई जा रही है।