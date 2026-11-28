नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सिंहस्थ-2028 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने और उन्हें मेला क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए 2000 से अधिक बसों के संचालन की तैयारी की जा रही है। इन बसों के लिए अलग सड़क निर्धारित होगी। सिंहस्थ बायपास से विभिन्न क्षेत्रों तक बसों का संचालन किया जाएगा।

बसों के ठहराव स्थल, रूट और मूवमेंट का विस्तृत प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) को सौंपी गई है। संभागायुक्त आशीष सिंह ने गुरुवार को सिंहस्थ निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसका प्रेजेंटेशन आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

40 हजार डारमेट्री बनाने की योजना मालूम हो कि सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन के साथ उनके ठहरने की व्यवस्था भी प्रशासन की प्राथमिकता में है। इसके लिए पीपीपी मॉडल पर सिंहस्थ क्षेत्र में करीब 40 हजार डारमेट्री बनाने की योजना है। इनमें विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ आम श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। संभागायुक्त ने अपर मेला अधिकारी को सभी विभागों से पत्राचार कर सिंहस्थ में ड्यूटी के लिए आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या का डाटा एक सप्ताह में जुटाने को कहा है। इसी आधार पर अलग-अलग स्थानों पर डारमेट्री के लिए जगह निर्धारित की जाएगी। आम श्रद्धालुओं के लिए भी विभिन्न जोन में न्यूनतम शुल्क पर डारमेट्री उपलब्ध कराने के निर्देश यूडीए को दिए गए हैं। 7 दिसंबर से शुरू होंगे स्वागत द्वार के काम शहर में प्रवेश के लिए दो स्थानों पर स्वागत द्वार प्रस्तावित हैं। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि दोनों स्थानों पर 7 दिसंबर से निर्माण कार्य शुरू हो जाना चाहिए। शहर के सौंदर्यीकरण से जुड़े अन्य कार्यों के टेंडर जारी करने की प्रक्रिया भी तेज करने को कहा गया। नगर निगम को 18 चौराहों के सौंदर्यीकरण में पहले उन चौराहों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए, जहां अन्य निर्माण कार्य शेष नहीं हैं, ताकि काम बिना बाधा के पूरा किया जा सके।