Ujjain में राशन रॉबरी... 132 लोगों ने गटक लिया गरीबों का अनाज, राशन कार्ड किए गए निरस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 132 उपभोक्ताओं का ई-राशन कार्ड (पात्रता पर्ची) निरस्त कर दिया है। ये उन लोगों के राशन कार्ड हैं, जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक थी फिर कंट्रोल से राशन लेकर गरीब का हक मार रहे थे। अभी प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण जारी है, ऐसे में संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

5629 उपभोक्ताओं को जारी किया था नोटिस मालूम हो कि दो महीने पहले खाद्य विभाग ने सरकारी उचित मूल्य की दुकानों (कंट्रोल) से हर माह मुफ्त राशन लेने वाले उज्जैन जिले के 5629 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि आयकर विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार उनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक है। ऐसे में उनकी पात्रता संदिग्ध है और क्यों न उन्हें जारी पात्रता पर्ची (ई-राशन कार्ड) निरस्त कर दिया जाए। इसमें कुछ उन उपभोक्ताओं के नाम भी थे जिन्होंने 25 लाख रुपये से अधिक जीएसटी फाइल किया है।

15 दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें नोटिस में उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे 15 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समय सीमा में जवाब न देने पर पात्रता पर्ची स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। इस कार्रवाई से उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ गई। उन्होंने ताबड़तोड़ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया। 2 लाख 83 हजार परिवार 787 कंट्रोल दुकानों से हर माह मुफ्त राशन ले रहे, ज्ञात रहे कि जिले में वर्तमान में 2 लाख 83 हजार परिवारों के 11 लाख सदस्य 787 कंट्रोल दुकानों से हर माह मुफ्त राशन प्राप्त करते हैं। प्राथमिक परिवार श्रेणी के हर सदस्य को चार किलो गेहूं और एक किलो चावल मिलता है, जबकि अंत्योदय परिवार के मुखिया को 30 किलो गेहूं, पांच किलो चावल, एक किलो शकर और एक किलो नमक दिया जाता है। केवल शकर 20 रुपये किलो ली जाती है, बाकी अनाज निशुल्क है। अगर नोटिस प्राप्त उपभोक्ताओं में से कोई वास्तव में आयकर दाता निकला तो उसे अब मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। नीतिगत रूप से यह सही भी माना जा रहा है क्योंकि जिनकी आय 6 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें गरीबों के लिए निर्धारित अनाज का लाभ नहीं मिलना चाहिए।