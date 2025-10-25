Ujjain में रीलबाजी बन गई आफत, पुलिस ने 50 लोगों को पकड़ा, कंट्रोल रूम में कान पकड़कर मांगी माफी

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सोशल मीडिया पर अपराध और हथियारबाजी जैसी रील बनाने वाले युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शहर के 50 से अधिक युवाओं को पुलिस ने पकड़ा। सभी को पुलिस कंट्रोल रूम ले जाया गया। यहां सभी ने कान पकड़कर माफी मांगी। आगे से इस प्रकार की रील ना बनाने का वादा किया।

एएसपी नीतेश भार्गव ने सभी को समझाइश देकर कानूनी सीमाओं और समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में अवगत कराया। पुलिस का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा और जिम्मेदारी की भावना देना है। साइबर सेल ऐसे लोगों को कर रही है चिह्नित शहर के कई युवा इन दिनों सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर लोगों को धमकाने वाले डायलॉग व हथियारों के साथ रील बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। इससे देखकर नाबालिगों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है। साइबर सेल सोशल मीडिया पर नजर रखकर ऐसे लोगों को चिह्नित कर रही है।