उज्जैन में 907 करोड़ रुपये से बनी सड़क की सतह डेढ़ साल में ही उखड़ी, गुणवत्ता पर उठे सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : 907 करोड़ रुपये की लागत से बना उज्जैन-बदनावर फोरलेन हाईवे डेढ़ साल में ही मरम्मत की स्थिति में पहुंच गया है। तपोभूमि से चिंतामन क्षेत्र के बीच सड़क की ऊपरी सतह उखाड़कर मिलिंग और फिर डामरीकरण किया जा रहा है।

सड़क के हिस्से को खुरचकर दोबारा बनाने की नौबत ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) इसे सड़क की खराबी नहीं, बल्कि मानसून के बाद होने वाला नियमित मेंटेनेंस बता रहा है। प्राधिकरण के अनुसार, सीमित हिस्सों में सुधार कार्य के आधार पर पूरे प्रोजेक्ट को खराब गुणवत्ता वाला बताना उचित नहीं है।

15 साल तक निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी उज्जैन-बदनावर फोरलेन करीब 69.1 किलोमीटर लंबा है। इसका निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत करीब 907 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। समझौते के अनुसार, निर्माण एजेंसी को अगले 15 वर्षों तक सड़क के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी निभानी है। मौजूदा मरम्मत का खर्च भी एजेंसी ही वहन करेगी। एनएचएआइ का कहना है कि सिंहस्थ 2028 में सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए सड़क की निगरानी और जरूरी सुधार किए जा रहे हैं। जवाबदेही तय होना जरूरी हालांकि, सवाल यह है कि जिस सड़क का निर्माण करीब 907 करोड़ रुपये की लागत से हुआ और जिसे बने अभी डेढ़ साल ही हुए हैं, उसकी सतह को मिलिंग कर दोबारा डामरीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसकी वजह निर्माण सामग्री, डामर की गुणवत्ता, सड़क बिछाने की प्रक्रिया या मानसून का असर है?