उज्जैन में सिंहस्थ बायपास से उन्हेल रोड तक 111.68 करोड़ से बनेगी नई सीसी रोड

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन शहर के बुनियादी ढांचे को आधुनिक रूप देने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने एक बड़ी कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है। प्राधिकरण ने शहर के प्रमुख धार्मिक और व्यावसायिक मार्गों को जोड़ने वाले रिवर फ्रंट सीसी रोड पैकेज दो के निर्माण शुरू कराने के लिए ठेकेदार चयन की प्रक्रिया शुरू की है।
योजना 111 करोड़ 68 लाख रुपये की है, जिसके धरातल पर उतरने से सिंहस्थ बायपास से लेकर उन्हेल कनेक्टिंग रोड तक का सफर बेहद आसान और सुरक्षित हो जाएगा। योजना के अंतर्गत शहर के तीन महत्वपूर्ण हिस्सों में सीमेंट-कंक्रीट की आधुनिक सड़क बनाई जाएगी।
इसमें सिंहस्थ बायपास से लालपुल तक, लालपुल से भोग माता मंदिर तक और काल भैरव मंदिर से उन्हेल कनेक्टिंग रोड तक का हिस्सा शामिल है। इन मार्गों पर देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों का भारी दबाव रहता है।
नई सड़क बनने से न केवल जाम की समस्या खत्म होगी, बल्कि बारिश के दिनों में सड़क उखड़ने का खतरा भी नहीं रहेगा। इस प्रोजेक्ट में केवल सड़क निर्माण ही नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अन्य बुनियादी काम भी शामिल किए गए हैं। मुख्य सीसी रोड के साथ-साथ पानी की निकासी और पेयजल या अन्य पाइपलाइन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 100 मिमी स्लुइस वॉल्व और स्लुइस प्लेट के लिए विशेष चैंबर बनाए जाएंगे।
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इसके अतिरिक्त मिट्टी के कार्य और आवश्यक विशेष फिटिंग्स भी की जाएंगी, ताकि सड़क बनने के बाद बार-बार खुदाई की नौबत न आए और सड़क की उम्र लंबी बनी रहे। उज्जैन विकास प्राधिकरण का लक्ष्य है कि निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही योग्य एजेंसी को जल्द से जल्द कार्यादेश जारी कर दिया जाए। तय समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ काम पूरा होने से शहर के विस्तारित क्षेत्रों को नई रफ्तार मिलेगी और रिवर फ्रंट के सौंदर्य में भी निखार आएगा।
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