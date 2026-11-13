उज्जैन में सिंहस्थ बायपास से उन्हेल रोड तक 111.68 करोड़ से बनेगी नई सीसी रोड

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन शहर के बुनियादी ढांचे को आधुनिक रूप देने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने एक बड़ी कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है। प्राधिकरण ने शहर के प्रमुख धार्मिक और व्यावसायिक मार्गों को जोड़ने वाले रिवर फ्रंट सीसी रोड पैकेज दो के निर्माण शुरू कराने के लिए ठेकेदार चयन की प्रक्रिया शुरू की है।

योजना 111 करोड़ 68 लाख रुपये की है, जिसके धरातल पर उतरने से सिंहस्थ बायपास से लेकर उन्हेल कनेक्टिंग रोड तक का सफर बेहद आसान और सुरक्षित हो जाएगा। योजना के अंतर्गत शहर के तीन महत्वपूर्ण हिस्सों में सीमेंट-कंक्रीट की आधुनिक सड़क बनाई जाएगी।