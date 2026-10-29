सिंहस्थ से पहले मंदिरों, घाटों के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए 643.39 करोड़ रुपये करेंगे खर्च, किया एमओयू

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : उज्जैन में सिंहस्थ के पूर्व मंदिरों, घाटों के विकास के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण 643.39 करोड़ रुयये खर्च करेगा। इसके लिए इंदौर में आयोजित मप्र अर्बन ग्रोथ कान्क्लेव 2.0 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उविप्रा और इंडियन ओवरसीज बैंक के बीच 643.39 करोड़ के टर्म लोन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।

सिंहस्थ के पूर्व मंदिरों के विकास और आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उविप्रा और इंडियन ओवरसीज बैंक ने 643.39 करोड़ रुपये के टर्म लोन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह टर्म लोन 11 मंदिर, घाट और विरासत परियोजनों के लिए आंशिक वित्तपोषण करेगा।