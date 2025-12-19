मेरी खबरें
    नए साल पर महाकाल दर्शन के नियमों में बदलाव, निर्माण कार्य के चलते बदला रूट, भक्तों के लिए तय किए नए रास्ते

    Ujjain Mahakal: महाकाल मंदिर में गेट नं. 4 के सामने मार्ग निर्माण तथा गेट नं. 1 के सामने भवन निर्माण के चलते व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। मंदिर ...और पढ़ें

    By Rajesh VermaEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 10:14:28 PM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 10:14:28 PM (IST)
    नए साल पर महाकाल दर्शन के नियमों में बदलाव, निर्माण कार्य के चलते बदला रूट, भक्तों के लिए तय किए नए रास्ते
    नए साल पर महाकाल दर्शन के नियमों में बदलाव।

    नईदुनिया प्रातिनिधि, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में निर्माण कार्य के चलते नए साल की दर्शन व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन किया गया है। सामान्य दर्शनार्थी तो पूर्व निर्धारित त्रिवेणी द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे लेकिन अवंतिका द्वार गेट नं. 1 से प्रवेश करने वाले उज्जैन के स्थानीय रहवासी अब शहनाई द्वार से भीतर जाएंगे। इसी प्रकार चार नंबर गेट से आने वाले शीघ्र दर्शन टिकट वाले दर्शनार्थियों का प्रवेश मंदिर के पीछे निर्गम द्वार से होगा। वहीं वीआइपी का प्रवेश शंख द्वार से होगा।

    मंदिर में प्रवेश की अलग-अलग व्यवस्था की

    महाकाल मंदिर में गेट नं. 4 के सामने मार्ग निर्माण तथा गेट नं. 1 के सामने भवन निर्माण के चलते व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। मंदिर प्रशासन के अधिकारियों ने पहली बार सूझबूझ का परिचय देते हुए सामान्य, शीघ्र दर्शन, उज्जैन के स्थानीय रहवासी तथा प्रोटोकाल के तहत आने वाले वीआइपी दर्शनार्थियों के लिए मंदिर में प्रवेश की अलग-अलग व्यवस्था की है। इस व्यवस्था से सभा मंडप व काले गेट के सामने होने वाले दर्शनार्थियों के जमावड़े तथा उसके कारण होने वाले विवाद की स्थिति को भी समाप्त कर दिया है। मंदिर प्रशासन को चार नंबर गेट से प्रवेश की व्यवस्था को बंद ही कर देना चाहिए।


    नए साल पर किन भक्तों का प्रवेश कहां से

    • सामान्य दर्शनार्थी : त्रिवेणी संग्रहालय से महाकाल महालोक, मानसरोवर फैसिलिटी सेंटर, महाकाल टनल के रास्ते कार्तिकेय व गणेश मंडपम से भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे।

    • स्थानीय रहवासी : उज्जैन के स्थानीय रहवासी शहनाई द्वार से टनल की छत के रास्ते फैसिलिटी सेंटर से दर्शन की कतार में लगेंगे।

    • शीघ्र दर्शन टिकट वाले श्रद्धालु : 250 रुपये के शीघ्र दर्शन टिकट वाले दर्शनार्थियों का प्रवेश बड़े गणेश मंदिर के सामने से निर्गम एंबुलेंस द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे तथा बड़ा गणेश से दर्शन कर निर्धारित द्वार से बाहर निकलेंगे।

    • वीआइपी : प्रोटोकाल के तहत आने वाले वीआइपी श्रद्धालुओं का प्रवेश पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शंख द्वार से रहेगा।

    भक्तों के लिए रहेगी पूर्ण सुविधा

    नए प्रवेश द्वारों पर भक्तों की सुविधा के लिए जूता स्टैंड, लाकर, पेयजल, मेटिन आदि के इंतजाम किए गए हैं। इस व्यवस्था से भक्तों को शीघ्र सहज रूप से भगवान के दर्शन होंगे।

