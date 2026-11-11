उज्जैन में देशभर से जुटेंगे विद्वान, 21 से 27 नवंबर तक होगा अखिल भारतीय कालिदास समारोह

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : महाकवि कालिदास की साहित्यिक विरासत को नए शोध और अकादमिक दृष्टिकोण से समझने के लिए देशभर के विद्वान उज्जैन में जुटेंगे। 21 से 27 नवंबर तक आयोजित अखिल भारतीय कालिदास समारोह में राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के चार सत्र होंगे।

इनमें 12 से अधिक राज्यों के प्राध्यापक, शोधकर्ता और साहित्यकार कालिदास के साहित्य, दर्शन, कला, सौंदर्यबोध और जीवन मूल्यों पर शोधपत्र प्रस्तुत करेंगे। खास बात यह है कि इस बार कालिदास की रचनाओं के प्रामाणिक पाठ और उनकी ऐतिहासिकता पर भी विशेष विमर्श होगा।

मध्यप्रदेश शासन के तत्वावधान में सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय और कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित समारोह में विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी अकादमिक गतिविधियों का प्रमुख हिस्सा होगी। इसमें कालिदास साहित्य का अध्ययन केवल साहित्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाजविज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान, वास्तुकला, पुरातत्व, पर्यावरण और इतिहास के संदर्भ में भी किया जाएगा। संगोष्ठी के पहले तीन सत्र 22 से 24 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से होंगे विश्वविद्यालय की कालिदास समिति के सचिव एवं कुलानुशासक प्रो. शैलेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार शोध संगोष्ठी में देश के विभिन्न राज्यों के विद्वान शामिल होंगे। संगोष्ठी के पहले तीन सत्र 22 से 24 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से होंगे। चौथा सत्र 25 नवंबर को सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। एक विशेष सत्र विक्रम कालिदास पुरस्कार के लिए चयनित शोधपत्रों की प्रस्तुति का होगा।