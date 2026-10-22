सिंहस्थ-2028 : इंदौर-उज्जैन सिक्सलेन के साथ ही ग्रीनफील्ड रोड भी, 7 स्टेशन अपग्रेड होंगे, 919 करोड़ से डायवर्ट होगी कान्ह नदी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : सिंहस्थ-2028 की तैयारियां अब मेला क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। सरकार की योजना में उज्जैन के घाटों और बुनियादी सुविधाओं के साथ इंदौर, जावरा, झालावाड़, गरोठ और मक्सी की ओर जाने वाले सड़क मार्ग, परिवहन, पेयजल, सीवरेज और धार्मिक स्थलों का विकास भी शामिल है।

सरकार की सितंबर 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक अलग-अलग जिलों में 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक के 225 से ज्यादा विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मेला क्षेत्र में करीब 3 हजार करोड़ रुपए की अस्थायी अधोसंरचना के काम भी प्रस्तावित हैं। सिंहस्थ-2028 में कुल 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। 2016 के सिंहस्थ में 6 करोड़ श्रद्धालु आए थे।