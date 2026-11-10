बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना डॉ. मुफद्दल सैफुद्दीन उज्जैन आए... दीदार कर छलकी समाजजन की आंखें

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना डॉ. मुफद्दल सैफुद्दीन साहब सोमवार रात करीब 9 बजे बड़नगर से उज्जैन पहुंचे। उन्होंने खाराकुआं स्थित हसनजी बादशाह की दरगाह पर जियारत की।
इसके बाद कमरी मार्ग स्थित मजार-ए-नजमी पहुंचे। आकामौला ने यहां भी अपने पूर्वजों की मजार पर जियारत की इसके बाद नजमी परिसर स्थित भवन में रात्रि विश्राम के लिए चले गए।
सैयदना डॉ. मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के नगर आगमन पर उनके दीदार के लिए आसपास के शहरों से बोहरा समाजजनों का उज्जैन पहुंचने का सिलसिला सुबह से शुरू हो गया था। शाम होते-होते बड़ी संख्या में समाजजन खाराकुआं व कमरी मार्ग पर जुटना शुरू हो गए थे। हर कोई आकामौला की एक झलक पाने को आतुर नजर आ रहा था।
जैसे ही धर्मगुरु सैयदना डॉ. मुफद्दल सैफुद्दीन यहां आए मौला मौला के हर्ष घोष से गगन गुंजायमान हो गया। समाजजनों की आंखें उनके दीदार की खुशी से झलक पड़ी। खाराकुआं व कमरी मार्ग पर व्यवस्था संभालने के लिए भीड़ नियंत्रण में कुशल बुरहानी गार्डों को तैनात किया गया था।
बताया जाता है सैयदना डॉ. मुफद्दल सैफुद्दीन साहब मंगलवार सुबह पुन: मजार-ए-नजमी में जियारत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भी उनसे मिलने की संभावना है। बताया जाता है इसके बाद वे तराना के लिए प्रस्थान कर सकते हैं।
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