बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना डॉ. मुफद्दल सैफुद्दीन उज्जैन आए... दीदार कर छलकी समाजजन की आंखें

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना डॉ. मुफद्दल सैफुद्दीन साहब सोमवार रात करीब 9 बजे बड़नगर से उज्जैन पहुंचे। उन्होंने खाराकुआं स्थित हसनजी बादशाह की दरगाह पर जियारत की।

इसके बाद कमरी मार्ग स्थित मजार-ए-नजमी पहुंचे। आकामौला ने यहां भी अपने पूर्वजों की मजार पर जियारत की इसके बाद नजमी परिसर स्थित भवन में रात्रि विश्राम के लिए चले गए।

हर कोई आकामौला की एक झलक पाने को आतुर नजर आ रहा था

सैयदना डॉ. मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के नगर आगमन पर उनके दीदार के लिए आसपास के शहरों से बोहरा समाजजनों का उज्जैन पहुंचने का सिलसिला सुबह से शुरू हो गया था। शाम होते-होते बड़ी संख्या में समाजजन खाराकुआं व कमरी मार्ग पर जुटना शुरू हो गए थे। हर कोई आकामौला की एक झलक पाने को आतुर नजर आ रहा था।