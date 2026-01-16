महाकाल की शरण में पहुंचे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, दिव्य भस्म आरती के किए दर्शन
Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 09:01:50 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 09:01:50 AM (IST)
महाकाल के दरबार में नतमस्तक हुए गौतम गंभीर।
HighLights
- उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर।
- महाकाल के दरबार में नतमस्तक हुए गौतम गंभीर।
- गौतम गंभीर ने भस्म आरती के भी किए दर्शन।
नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर आज तड़के बाबा महाकाल के दरबार में नतमस्तक हुए। गंभीर ने उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली दिव्य भस्मारती में शिरकत की और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया।