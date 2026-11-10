कार्तिक मास में भगवान महाकाल की पहली सवारी 16 नवंबर को, 23 को वैकुंठ चतुर्दशी पर होगा हरिहर मिलन

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : अवंतिका के अधिपति भगवान महाकाल एक बार फिर अपनी प्रजा को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। कार्तिक मास में 16 नवंबर को भगवान महाकाल की पहली सवारी निकलेगी। इसके साथ ही कार्तिक-अगहन मास की सवारियों का क्रम शुरू हो जाएगा। इस बार दोनों महीनों में कुल पांच बार बाबा महाकाल नगर भ्रमण करेंगे।

खास बात यह है कि कार्तिक मास की दूसरी सवारी 23 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी के विशेष संयोग में निकलेगी। इस दिन शाम 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी नगर भ्रमण पर निकलेगी। इसके बाद रात 11 बजे हरिहर मिलन की सवारी गोपाल मंदिर पहुंचेगी। यहां मध्यरात्रि 12 बजे भगवान महाकाल और भगवान विष्णु का हरिहर मिलन होगा। इसके बाद रात 2 बजे सवारी पुनः गोपाल मंदिर से महाकाल मंदिर के लिए रवाना होगी।