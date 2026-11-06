उज्जैन रेलवे स्टेशन पर वेंडिंग व्यवस्था में धांधली की आंच अब पूरे रतलाम मंडल तक, सभी ट्रेनों में जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : रेलवे स्टेशन पर वेंडिंग व्यवस्था में भारी धांधली सामने आने के बाद अब इसकी जांच का दायरा पूरे रतलाम रेल मंडल तक बढ़ा दिया गया है। मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों और ट्रेनों में वेंडरों की पहचान और उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

उज्जैन में कार्रवाई के दौरान संदिग्ध वेंडरों के आई कार्ड जब्त किए गए थे। जांच में यह भी सामने आया था कि ट्रेन साइड वेंडिंग (टीएसवी) योजना के तहत चार वेंडरों की अनुमति वाली कुछ ट्रेनों में 16 से 18 लोग तक सामान बेच रहे थे।

अब रेलवे यह पता लगाने में जुटा है कि यह गड़बड़ी फर्जी आई कार्ड के जरिए हो रही थी या ठेकेदार ने नियमों को ताक पर रखकर निर्धारित संख्या से अधिक वेंडर तैनात कर दिए थे। मामले में कुछ रेलवे अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं। ठेका तीन साल का, निगरानी व्यवस्था पर सवाल रतलाम मंडल में टीएसवी योजना का ठेका कौशल इंटरप्राइजेज को करीब 90 लाख रुपये में तीन साल के लिए दिया गया है। इसकी अवधि 29 दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर 2028 तक है। अनुबंध के अनुसार प्रीमियम ट्रेनों को छोड़कर अन्य ट्रेनों में अधिकतम चार वेंडर ही काम कर सकते हैं। प्रत्येक वेंडर के पास रेलवे का अधिकृत पहचान पत्र, निर्धारित ड्रेस और मेडिकल संबंधी दस्तावेज होना अनिवार्य है। इसके बावजूद कुछ ट्रेनों में अनुमति से चार गुना तक अधिक वेंडरों का मिलना ठेकेदार की कार्यप्रणाली और रेलवे की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।