जहां कृष्ण ने सीखीं 64 कलाएं, वह धरोहर बताएगी शिक्षा में जीवन मूल्यों का महत्व, संवरेगा उज्जैन का सांदीपनि आश्रम

धीरज गोमे, नईदुनिया, उज्जैन : भगवान श्रीकृष्ण ने जिस भूमि पर गुरु सांदीपनि के सान्निध्य में 64 कलाओं और 16 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया, वह अब शिक्षा के साथ संस्कारों और जीवन मूल्यों की महत्ता भी बताएगी। उज्जैन का महर्षि सांदीपनि आश्रम अब केवल आस्था और दर्शन का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय गुरुकुल परंपरा को समझने का अवसर भी देगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार सिंहस्थ-2028 से पहले 130 करोड़ 75 लाख रुपये के बजट से कार्य कराएगी।

तकनीक के माध्यम से गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को जान सकेंगे आश्रम में ऐसा अनुभव क्षेत्र (एक्सपीरियंस जोन) विकसित किया जाएगा, जहां श्रद्धालु वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और आगमेंटेड रियलिटी (एआर) तकनीक के माध्यम से गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को जान सकेंगे। डिजिटल गैलरी में भगवान श्रीकृष्ण, सुदामा और बलराम के बाल्यकाल की कथाएं अत्याधुनिक लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी।