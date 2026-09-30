उज्जैन में शाही मस्जिद के दो गुंबद और मीनार का ऊपरी हिस्सा हटाया, लगातार तीसरे दिन जारी रहा बाधा हटाने का काम

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : कोयला फाटक से गोपाल मंदिर तक मार्ग चौड़ा करने में शाही मस्जिद के बाधक हिस्से को हटाने की प्रक्रिया लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। बुधवार को मस्जिद के अग्रिम हिस्से में स्थित दो गुंबद और मीनार के ऊपरी हिस्से की तोड़ाई का काम हुआ।

पूरा काम सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए पुलिस- प्रशासनिक ने विशेष इंतजाम बनाए रखे। एक बड़े मचान (स्कैफोल्डिंग) के सहारे कारीगर और मजदूर सुरक्षा उपकरणों के साथ ऊपरी संरचनाओं, गुंबद और मीनार के हिस्सों को चरणबद्ध तरीके से हटा रहे हैं।

मार्ग 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है मालूम हो कि मास्टर प्लान-2035 अंतर्गत सिंहस्थ- 2028 की तैयारी और सड़क सुरक्षा के मद्देनजर नगर निगम 16 करोड़ रुपये से कोयला फाटक से कंठाल चौराहा, छत्री चौक होकर गोपाल मंदिर तक मार्ग 15 मीटर चौड़ा कर रहा है। अधिकांश काम हो चुका है। इस मार्ग के चौड़ीकरण में अब तक 272 मकान-दुकानों और 12 धार्मिक के प्रभावित हिस्सों को हटाया जा चुका है। इनमें खड़े हनुमान मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, टकसाली गणेश मंदिर भी शामिल हैं। शाही मस्जिद के 10 फीट बाधक हिस्से को हटाने की कार्रवाई दो दिन पहले सोमवार को ही शुरू हुई थी।