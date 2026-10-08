उज्जैन में बस की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत, एक गंभीर, तराना से बोवनी के लिए बीज लेने आ रहे थे

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : तराना-उज्जैन मार्ग पर देवनखेड़ी-भान बड़ोदिया के पास गुरुवार दोपहर आनंद ट्रैवल्स की बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल है। घायल को पहले चरक अस्पताल लाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर इंदौर रेफर किया गया। स्वजन उसे निजी अस्पताल ले गए।

बाइक से गेहूं की बोवनी के लिए बीज लेने उज्जैन आ रहे थे पुलिस के अनुसार ग्राम बिसनखेड़ा निवासी मनोहरलाल पुत्र सुखराम उम्र 45 वर्ष गुरुवार दोपहर गांव के ही निवासी मांगीलाल पुत्र देवीलाल उम्र 70 वर्ष और शंकरलाल पुत्र पन्नाजी उम्र 55 वर्ष के साथ एक ही बाइक से गेहूं की बोवनी के लिए बीज लेने उज्जैन आ रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे देवनखेड़ी-भान बड़ोदिया के पास तराना से उज्जैन आ रही यात्री बस के चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में तीनों गंभीर घायल हो गए।