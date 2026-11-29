नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : फ्रीगंज के भगत सिंह मार्ग स्थित दो मोबाइल दुकानों के ताले तोड़कर 201 मोबाइल चोरी करने के मामले में पुलिस को अब तक न चोरी के मोबाइल मिले हैं और न ही उन्हें खरीदने वाले का सुराग लगा है। पुलिस आरोपितों को लेकर मुंबई और गुजरात तक तलाश कर चुकी है, लेकिन चोरी का माल बरामद नहीं हो सका। पुलिस ने दोनों आरोपितों का तीन दिन का रिमांड और बढ़वा लिया है।