नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन-गरोठ नेशनल हाईवे पर शनिवार सुबह तेज रफ्तार ट्राले ने सड़क किनारे खड़ी पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन पलट गए। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल आगर पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। दुर्घटना के बाद ट्राला चालक मौके से भाग निकला।

हाईवे पर चल रहा था गड्ढे भरने का काम टीआई सुरेंद्र गरवाल ने बताया कि दुर्घटना शनिवार सुबह करीब दस बजे झारडा थाना क्षेत्र के पिपलिया धम्मा के पास हुई। यहां हाईवे पर गड्ढे भरने का काम चल रहा था। इसके चलते पिकअप सड़क किनारे खड़ी थी। इसी दौरान गरोठ से उज्जैन की ओर जा रहे सीमेंट की बोरियों से भरे ट्राले ने पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी।