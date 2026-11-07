समय से दो महीने पहले बनकर तैयार हुआ उज्जैन-इंदौर सिक्स लेन, इसी महीने जनता को होगा समर्पित

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन और इंदौर को आपस में जोड़ने वाली 46.475 किलोमीटर लंबी अति-महत्वाकांक्षी सिक्सलेन सड़क परियोजना अपने निर्धारित समय (14 जनवरी 2027) से पूरे दो महीने पहले ही बनकर तैयार हो गई है। लगभग 1692 करोड़ रुपये से बने इस अत्याधुनिक हाइवे का 100 फीसद काम पूरा हो चुका है, और इसी नवंबर माह में इसके लोकार्पण के साथ इसे जनता को समर्पित करने की तैयारी है।

इस शानदार सौगात के मिलने से अब उज्जैन और इंदौर का सफर केवल 40 से 45 मिनट का रह गया है। सिंहस्थ के दौरान देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और आम नागरिकों का आवागमन अब पूरी तरह सुगम, सुरक्षित और आनंददायक होगा।

आस्था और विकास का संगम, पर्यटकों को मिलेगा सुगम सफर इंदौर के अरविंदो मेडिकल कालेज से उज्जैन के हरिफाटक चौराहे तक के इस मार्ग के सिक्सलेन बनने से धार्मिक पर्यटन को एक नया पंख मिला है। देश के कोने-कोने से हवाई मार्ग या रेल मार्ग से इंदौर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए उज्जैन तक की यह राह अब बेहद आसान और आरामदायक हो गई है। इनका कहना है ‘उज्जैन-इंदौर सिक्सलेन प्रोजेक्ट सिंहस्थ का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है, जो मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप समय से पहले पूरा हुआ है। यह मार्ग महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं का सफर आसान करने के साथ-साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा।’ रौशन कुमार सिंह, कलेक्टर। आधुनिक तकनीक और सुरक्षा के अनूठे इंतजाम