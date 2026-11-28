नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सिंहस्थ-2028 के लिए कंठाल से गोपाल मंदिर मार्ग चौड़ीकरण में बाधा बन रही करीब 170 साल पुरानी खड़े हनुमान की मूर्ति का विस्थापन प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। मंदिर का मुख्य ढांचा चार सितंबर को हटाया जा चुका है, लेकिन करीब आठ फीट ऊंची मूर्ति अब भी मूल स्थान पर है।

शुक्रवार को एसडीएम एलएन गर्ग ने पुजारी महेश बैरागी, भाजपा पार्षद शिवेंद्र तिवारी और बजरंग दल पदाधिकारी शैलू यादव व रूपेश ठाकुर से अलग-अलग चर्चा की। सभी ने मूर्ति हटाने से साफ इन्कार कर दिया और विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी।