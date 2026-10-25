उज्जैन के निगम अधिकारी का थाईलैंड में मगरमच्छ खाने का वीडियो वायरल, कमिश्नर ने दिए कार्रवाई के संकेत

डिजिटल डेस्क। उज्जैन नगर निगम के एक भवन अधिकारी का थाईलैंड में पत्नी के साथ मगरमच्छ का मांस खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस क्लिप के सामने आने के बाद अफसर की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने इस विदेश यात्रा के लिए विभाग से कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए अब नगर निगम प्रशासन उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।