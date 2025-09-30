महाअष्टमी पर उज्जैन में अनोखी नगर पूजा, माता महामाया व महालया में मदिरा की धार से होगी अर्चना

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर मंगलवार को सुख-समृद्धि के लिए नगर पूजा होगी। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह सुबह 7.30 बजे चौबीस खंभा स्थित माता महामाया व महालया को मदिरा का भोग लगाकर पूजा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद शासकीय अधिकारी व कोटवारों का दल शहर के विभिन्न कोणों में स्थित 40 से अधिक देवी व भैरव मंदिर में ढोल ढमाकों के साथ रवाना होंगे।

करीब 27 किलो मीटर लंबे नगर पूजा मार्ग पर मदिरा की धार लगाई जाएगी। साथ ही पूड़ी, भजिए, गेहूं व चने की घुघरी अर्पित की जाएगी। मान्यता है ऐसा करने से नगर में मौजूद अतृप्त आत्माएं तृप्त होती हैं तथा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है।