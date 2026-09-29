उज्जैन में अफवाहों से फैला उपद्रव... ‘जेसीबी आई, मस्जिद पहुंचो’ जैसी रीलों ने भड़काया, 30 से अधिक पर कायमी

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : कंठाल से गोपाल मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही शाही मस्जिद के बाधक हिस्से को तोड़ने के दौरान सोमवार को मचे उपद्रव में पुलिस ने आठ केस दर्ज किए हैं। इनमें 30 से अधिक लोग आरोपित बने हैं।

इसके अलावा इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैलाने और एआई आदि का गलत उपयोग कर आपत्तिजनक और मनगढ़ंत कंटेंट, रील और पोस्ट प्रसारित करने के मामले में भी चार अन्य युवकों पर भी बीएनएस की अलग-अलग धाराओं में कायमी की है।

गोपाल मंदिर क्षेत्र में इस तरह बेरिकेडिंग की गई थी। -नईदुनिया सोशल मीडिया पर यह संदेश वायरल किया गया कि जेसीबी से मस्जिद तोड़ी जा रही है ये इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय युवक हैं और खुद को इन्फ्लुएंसर बताते हैं। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि सोमवार सुबह बाधक हिस्से की तोड़ाई के दौरान सोशल मीडिया पर यह संदेश वायरल किया गया कि जेसीबी से मस्जिद तोड़ी जा रही है, सभी मस्जिद पहुंचो। कई अन्य फर्जी कंटेंट वाली रीलें, पोस्टें चलीं साथ ही कई अन्य फर्जी कंटेंट वाली रीलें, पोस्टें चलीं। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग मस्जिद की ओर बढ़े और बैरिकेड्स हटाते हुए आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान नारेबाजी और पथराव हुआ और स्थिति बिगड़ी। इधर मंगलवार को भी मस्जिद के बाधक हिस्से को हटाने की कार्रवाई जारी रही। मस्जिद के आसपास के 500 मीटर क्षेत्र में अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी। आवाजाही रोक दी गई। सुबह 10 बजे बाद मीडिया को भी प्रतिबंधित कर दिया गया।

खड़े हनुमान मंदिर के प्रवेश द्वार पर हनुमान जी के फ्लैक्स से ढंकी प्रतिमा और सुरक्षा कवरिंग। -नईदुनिया रात से ही मस्जिद में लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था पुलिस अधिकारियों के अनुसार रविवार रात से ही मस्जिद में लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था। सोमवार सुबह करीब आठ बजे कार्रवाई की सूचना फैलने के बाद भीड़ बढ़ती गई। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने देवास रोड सहित शहर के प्रवेश मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी थी। एसपी प्रदीप शर्मा के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक उज्जैन के बाहरी क्षेत्र से भी आए थे। यह शहर में आकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। अब तक 15 आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया है। डिजिटल मीडिया पर मुहिम, मनगढ़ंत रील और पोस्टें पुलिस के अनुसार साजिद निवासी पटवा बाखल ने सोमवार सुबह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो बनाकर अपलोड किया। इसमें उसने कहा कि पुलिस जेसीबी लेकर आ चुकी है और शाही मस्जिद के पास सभी लोग जल्द पहुंचें। इसी तरह इमरान निवासी मोचीवाड़ा और गुलरेज खान के इंटरनेट मीडिया अकाउंट से भी रील और वीडियो पोस्ट किए गए। इसमें एआइ का उपयोग कर मनगढ़ंत कंटेंट और वीडियो बनाकर प्रसारित किए गए। इसी तरह 27 सितंबर को इमरान खान ने इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक संख्या में लोगों से छत्री चौक पहुंचने को कहा था। वहीं आरोपित आरिफ पठान के इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रसारित वीडियो में रात दो बजे अधिक से अधिक लोगों से मस्जिद पहुंचने को कहा गया था। ये लोग रीलें भी प्रसारित कर रहे थे। इसमें अयोध्या की बाबरी मस्जिद को उज्जैन की शाही मस्जिद से जोड़कर बताया जा रहा था। इन अफवाहों से उपद्रव की स्थिति बनी। पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर गलत संदेश और वीडियो प्रसारित करने के मामले में बीएनएस की धारा 196(1), 299, 353(2) और 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।