इंदौर की महिला से उज्जैन में चलती कार में गैंगरेप, पांच पर ज्यादती और प्राइवेट पार्ट में पाइप डालने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। इंदौर की महिला से उज्जैन में चलती कार में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला ने इंस्टाग्राम पर दोस्त बने युवक पर मिलने बुलाकर 5 लोगों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। वहीं महिला का कहना है कि उससे मारपीट कर यौन हिंसा भी की गई।

इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद इंदौर की युवती को उज्जैन बुलाकर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट करने का मामला सामने आया है। युवती ने पांच युवकों पर वारदात में शामिल होने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि आरोपितों ने उसके साथ यौन हिंसा की और गंभीर चोट पहुंचाई।