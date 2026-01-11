मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मोबाइल पर गेम खेलते हुए जबलपुर की हिंदू युवती से हुई दोस्ती, तो उसे उज्जैन की होटल ले आया युवक

    होटल में युवती के साथ ठगहे युवक की हरकत संदिग्ध होने पर हिंदूवादी संगठन के लोगों को जानकारी मिली थी। शनिवार शाम को वह होटल पहुंचे थे। जहां जांच में यु ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 02:41:31 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 02:48:50 PM (IST)
    मोबाइल पर गेम खेलते हुए जबलपुर की हिंदू युवती से हुई दोस्ती, तो उसे उज्जैन की होटल ले आया युवक
    युवक से पूछताछ करते हुए लोग।

    HighLights

    1. भोपाल निवासी साहित की जबलपुर की लड़की से हुई थी दोस्ती
    2. दो दिन से वो युवती के साथ में मालीपुरा में एक होटल में ठहरा था
    3. साहिल ने सिर पर टीका भी लगाया था, वो युवती के साथ मंदिर गया था

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। मोबाइल पर गेम खेलने के दौरान भोपाल के मुस्लिम युवक की जबलपुर निवासी हिंदू युवती से दोस्ती हो गई थी। जिसके बाद वह उसे लेकर उज्जैन आ गया था। यहां वह मालीपुरा स्थित होटल में दो दिनों से ठहरा था। शनिवार को हिंदूवादी संगठन के लोगों ने उसे पकड़ लिया। देवासगेट पुलिस उसे थाने ले गई।

    पुलिस ने बताया कि साहिल पुत्र अंजर अहमद निवासी मोमिन पुरा छावनी भोपाल की मोबाइल पर गेम खेलने के दौरान जबलपुर निवासी एक हिंदू युवती से दोस्ती हो गई थी। जिसके बाद वह उससे लगातार मोबाइल पर बात करता था। दो दिन पूर्व साहिल युवती के साथ उज्जैन पहुंचा था। जहां वह मालीपुरा स्थित होटल में ठहरा था। युवक ने अपना आधार कार्ड नहीं दिया था, जबकि युवती का आधार कार्ड ठहरने के लिए दिया था।


    उसकी हरकत संदिग्ध होने पर हिंदूवादी संगठन के लोगों को जानकारी मिली थी। शनिवार शाम को वह होटल पहुंचे थे। जहां जांच में युवक का आधार कार्ड मिला है। जिसमें साहिल नाम दर्ज है। बताया जा रहा है कि युवती अपने घर पर बगैर बताए निकली है। उसे वन स्टाप सेंटर में रखा गया है।

    युवती के स्वजन को बुलाया गया है। साहिल ने पुलिस को बताया कि वह युवती के साथ महाकाल मंदिर, काल भैरव व अन्य मंदिरों में भी गया था। साहिल ने सिर पर टीका भी लगा रखा था। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

    पुलिस कर रही पूछताछ

    पुलिस आरोपी साहिल से पूछताछ और जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है कि उसकी और युवती की दोस्ती कितने समय से थी। इसके साथ ही उसने युवती को क्यों बुलाया था। युवती के साथ ठहरे युवक की संदिग्ध हरकत के बाद इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठनों को लगी थी। जिसके बाद उन्होंने युवक को पकड़ा और पूछताछ कर पुलिस को भी इसकी जानकारी दी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.