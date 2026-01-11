मोबाइल पर गेम खेलते हुए जबलपुर की हिंदू युवती से हुई दोस्ती, तो उसे उज्जैन की होटल ले आया युवक

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। मोबाइल पर गेम खेलने के दौरान भोपाल के मुस्लिम युवक की जबलपुर निवासी हिंदू युवती से दोस्ती हो गई थी। जिसके बाद वह उसे लेकर उज्जैन आ गया था। यहां वह मालीपुरा स्थित होटल में दो दिनों से ठहरा था। शनिवार को हिंदूवादी संगठन के लोगों ने उसे पकड़ लिया। देवासगेट पुलिस उसे थाने ले गई।

पुलिस ने बताया कि साहिल पुत्र अंजर अहमद निवासी मोमिन पुरा छावनी भोपाल की मोबाइल पर गेम खेलने के दौरान जबलपुर निवासी एक हिंदू युवती से दोस्ती हो गई थी। जिसके बाद वह उससे लगातार मोबाइल पर बात करता था। दो दिन पूर्व साहिल युवती के साथ उज्जैन पहुंचा था। जहां वह मालीपुरा स्थित होटल में ठहरा था। युवक ने अपना आधार कार्ड नहीं दिया था, जबकि युवती का आधार कार्ड ठहरने के लिए दिया था।

उसकी हरकत संदिग्ध होने पर हिंदूवादी संगठन के लोगों को जानकारी मिली थी। शनिवार शाम को वह होटल पहुंचे थे। जहां जांच में युवक का आधार कार्ड मिला है। जिसमें साहिल नाम दर्ज है। बताया जा रहा है कि युवती अपने घर पर बगैर बताए निकली है। उसे वन स्टाप सेंटर में रखा गया है। युवती के स्वजन को बुलाया गया है। साहिल ने पुलिस को बताया कि वह युवती के साथ महाकाल मंदिर, काल भैरव व अन्य मंदिरों में भी गया था। साहिल ने सिर पर टीका भी लगा रखा था। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।