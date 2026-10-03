उज्जैन में सिगरेट पीने के लिए माचिस की तीली जलाई, गैस सिलेंडर में हुआ धमाका, युवक झुलसा, दीवार ढही

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : एमपी नगर में शनिवार सुबह गैस सिलिंडर में हुए जोरदार विस्फोट से 22 वर्षीय युवक बुरी तरह झुलस गया। सिलिंडर से गैस लीक होने के कारण कमरे में गैस भर गई थी। इसी दौरान युवक ने सिगरेट जलाने के लिए जैसे ही माचिस की तीली सुलगाई, आग ने गैस को पकड़ लिया और तेज धमाके के साथ सिलिंडर फट गया।

विस्फोट इतना जोरदार था कि कमरे की दीवार ढह गई और मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में संदीप पुत्र मिश्रलाल निवासी एमपी नगर झुलस गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे इंदौर रेफर कर दिया गया।