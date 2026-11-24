नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। खेतों में फसलों और संपत्ति की सुरक्षा के नाम पर अवैध रूप से विद्युत करंट प्रवाहित करना जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसा ही एक मामला ग्राम भरौला में सामने आया है, जहां खेत की मेड़ पर लोहे के जीआई तार में प्रवाहित विद्युत करंट की चपेट में आने से 67 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। मामले में कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित खेत मालिक मोहन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है।

यह है मामला पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम भरौला निवासी रामफल यादव (67) मवेशी चराने के लिए जंगल की ओर गए थे। देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद 23 नवंबर की सुबह करीब 10:30 बजे उनका शव गांव के ही निवासी मोहन चौधरी के खेत की मेड़ पर पेट के बल पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन चौकी और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।