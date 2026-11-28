नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। नेशनल हाईवे-43 पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और बोलेरो वाहन के बीच हुई जोरदार टक्कर के कारण हुआ।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो मोटरसाइकिल को अपने साथ काफी दूर तक घसीटते हुए ले गई। इस दौरान सड़क पर घर्षण होने से मोटरसाइकिल में आग लग गई और वह जलने लगी। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।