कटनी से उमरिया आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा, बेटे की मौत; पिता हुए घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। चंदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हाईवे पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 38 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक सड़क किनारे दुकान में जा घुसा कटनी से उमरिया की ओर आ रहा एक अनियंत्रित कैप्सूल ट्रक सड़क किनारे दुकान में जा घुसा। इस दौरान दुकान में मौजूद संतोष कुशवाहा ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में उसके पिता नत्थू कुशवाहा भी गंभीर रूप से घायल हो गए।

कटनी से उमरिया की ओर जा रहा था सोमवार सुबह कैप्सूल वाहन क्रमांक एमपी 18 जेडडी 1174 कटनी से उमरिया की ओर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात कारणों से चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और ट्रक हाईवे किनारे स्थित नत्थू कुशवाहा की दुकान में घुस गया।