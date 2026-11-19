नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला टाइगर रिजर्व की मानपुर रेंज के अंतर्गत ग्राम देवरी का है, जहां प्लांटेशन क्षेत्र में एक बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया।

बाघ की मौत का कारण स्पष्ट नहीं वन विभाग की ओर से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आने की बात कही जा रही है। फिलहाल बाघ की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्लांटेशन में बुधवार को बाघ का शव देखा गया जानकारी के अनुसार मानपुर रेंज के ग्राम देवरी स्थित प्लांटेशन में बुधवार को बाघ का शव देखा गया। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। इसके बाद विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। परिस्थितियों का जायजा लिया जा रहा घटनास्थल के आसपास की परिस्थितियों का जायजा लिया जा रहा है। शुरुआती जानकारी में बाघ की मौत के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट तथ्य सामने नहीं आया है। यह प्राकृतिक मौत है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है।