नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला टाइगर रिजर्व की मानपुर रेंज के अंतर्गत ग्राम देवरी का है, जहां प्लांटेशन क्षेत्र में एक बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया।
वन विभाग की ओर से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आने की बात कही जा रही है। फिलहाल बाघ की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।
जानकारी के अनुसार मानपुर रेंज के ग्राम देवरी स्थित प्लांटेशन में बुधवार को बाघ का शव देखा गया। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। इसके बाद विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।
घटनास्थल के आसपास की परिस्थितियों का जायजा लिया जा रहा है। शुरुआती जानकारी में बाघ की मौत के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट तथ्य सामने नहीं आया है। यह प्राकृतिक मौत है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
बाघ की मौत की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पोस्टमार्टम के दौरान बाघ के शरीर पर चोट के निशान अथवा किसी अन्य तरह के संकेतों की भी जांच की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बाघ की मौत किन परिस्थितियों में हुई।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों की अच्छी आबादी के लिए देश-दुनिया में पहचान रखता है। ऐसे में यहां किसी बाघ की मौत वन्यजीव संरक्षण और निगरानी व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण मामला है। फिलहाल वन विभाग की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
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